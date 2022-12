Insulti, graffi e botte al marito: imputazione coatta per una 44enne nissena

Secondo quanto denunciato dal quarantaduenne la donna lo avrebbe più volte offeso anche in presenza dei loro bambini e lo avrebbe aggredito

Il gip di Caltanissetta David Salvucci ha disposto l’imputazione coatta per la nissena C.L., 44 anni, accusata del reato di lesioni aggravate nei confronti del marito e l’iscrizione del registro degli indagati della donna per il reato di diffamazione sempre ai danni dell’uomo. La presunta vittima, S.G. le iniziali, 42 anni, si era opposto infatti, tramite il suo legale Rosario Didato, all’archiviazione chiesta dal pm. Secondo quanto denunciato dal quarantaduenne la donna lo avrebbe più volte offeso anche in presenza dei loro bambini e lo avrebbe aggredito colpendolo o graffiandogli il volto. Scene a cui i figli avrebbero assistito in più occasioni. Sempre la parte offesa ha chiesto la separazione giudiziale con addebito – tutt’ora pendente – tanto cheil Giudice della Separazione di Caltanissetta, Marcello Testaquadra, ha disposto l’affido condiviso dei minori ad entrambi i coniugi, con collocamento dei figli presso il padre (col quale tutt’ora vivono), dopo la denuncia dei figli per maltrattamenti ai danni della madre. In questo caso le indagini sono ancora nelle fasi preliminari a seguito di richiesta di proroga. I minori avrebbero confermato le accuse avanti lo stesso pm e l’ausiliaria psicologa incaricata.