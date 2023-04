Inter-Juve, Allegri esplode coi dirigenti nerazzurri: “Siete delle m…., tanto non ci andate in Champions”

E' forte la delusione in casa bianconera dopo l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia: l'ira del tecnico livornese nel post-partita

L’eliminazione dalla Coppa Italia brucia in casa Juventus.

La delusione per i bianconeri è grande, con un altro obiettivo papabile sfumato a causa del gol di Dimarco che ha spedito l‘Inter alla finalissima in programma a Roma il prossimo 24 maggio.

Stando a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, negli spogliatoi di San Siro subito dopo il fischio finale l’allenatore della “Vecchia Signora”; Massimiliano Allegri, avrebbe avuto un acceso battibecco con i dirigenti nerazzurri Dario Baccin e sopratttutto l’ex Beppe Marotta.

Le presunte parole di Allegri

Secondo quanto appreso, il tecnico livornese avrebbe detto ai due “Siete delle m…., tanto non ci andate in Champions”.

Ignota, per il momento, la causa che avrebbe fatto scaturire l’ira di un Allegri certamente arrabbiato e contrariato per il risultato finale del campo.

Ma c’è di più: lo stesso mister della Juventus avrebbe poi chiesto ai suoi giocatori di fare il possibile per arrivare davanti all’Inter in classifica: “Dobbiamo arrivargli davanti in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions”