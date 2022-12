Intercettazioni, al via indagine della Commissione Giustizia in Senato

Dopo le anticipazioni da parte del ministro Carlo Nordio, in Senato la Commissione Giustizia ha deciso di avviare un’indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni in Italia.

“Tutti i gruppi parlamentari si sono detti d’accordo”, ha spiegato la presidente della Commissione Giulia Bongiorno.

L’indagine è scattata anche in virtù della riforma annunciata dal Guardasigilli, finalizzata a limitare fortemente l’uso delle intercettazioni per i reati diversi dall’associazione mafiosa e per il terrorismo.