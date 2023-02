Messina Denaro, l’interrogatorio in carcere: boss risponde ai pm

Massimo riserbo sulle risposte del boss, al momento: le prime informazioni sull'interrogatorio a Messina Denaro.

Matteo Messina Denaro ha risposto alle domande dei pubblici ministeri durante l’interrogatorio che si è tenuto nel pomeriggio del 13 febbraio a L’Aquila.

Il colloquio del boss con le autorità giudiziarie è durato circa due ore e mezza.

L’interrogatorio di Matteo Messina Denaro a L’Aquila

Non si sa ancora molto su quanto sia avvenuto all’interno del penitenziario di massima sicurezza a L’Aquila che ospita l’ex latitante Messina Denaro, arrestato lo scorso 16 gennaio dopo un blitz alla clinica palermitana “La Maddalena“.

Sembra che, nonostante l’intenzione iniziale di non voler collaborare con la giustizia, Messina Denaro abbia risposto alle domande degli inquirenti. A parlare con lui sono stati il procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, e il suo aggiunto, Paolo Guido.

L’interrogatorio si è svolto all’interno della stessa cella in cui l’ultimo Padrino si sottopone regolarmente ai cicli di chemioterapia per contrastare il tumore, quella stessa malattia che nella mattina del 16 gennaio lo ha portato nel luogo in cui i carabinieri del Ros hanno eseguito lo storico arresto. Il boss si trova al 41 bis e al momento le sue condizioni di salute sarebbero buone e, di conseguenza, compatibili con il carcere.

C’è il massimo riserbo, almeno al momento, sulle domande poste dai pubblici ministeri e le risposte date da Messina Denaro.