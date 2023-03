Intesa Comune di Caltanissetta-GdF a tutela delle risorse del Pnrr

Protocollo siglato da sindaco Gambino e comandante provinciale Gesuelli con l’obiettivo di favorire e potenziare la reciproca collaborazione istituzionale garantendo legalità

CALTANISSETTA – Implementare la reciproca collaborazione e garantire un presidio di legalità a tutela del corretto e puntuale impiego delle risorse rivenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il programma nazionale di riforme e investimenti discendente dal Next generation Eu. Con questo intento è stato sottoscritto nei giorni scorsi a Palazzo del Carmine un protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza, rappresentata dal comandante provinciale Stefano Gesuelli e il sindaco Roberto Gambino.

“La sinergia tra le nostre Amministrazioni – ha affermato Gambino – garantirà che sui nostri cantieri non metterà le mani la criminalità organizzata”.

Grazie all’intesa, in linea con il regolamento Ue 241/2021 e con il ruolo di Polizia economico-finanziaria, la Guardia di finanza potrà accedere, in maniera rapida ed efficace a una gran mole di dati, notizie e informazioni che permetteranno di implementare le analisi di contesto già avviate, utili a orientare e rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio di Comune, Stato e Unione europea.

“Il protocollo – ha ribadito il colonnello Gesuelli – garantisce un più rapido e aggiornato flusso informativo tra Comune e Guardia di Finanza, che consentirà di affinare ancor di più quegli alert di rischio determinanti ai fini dei controlli”.

“Questa attività – ha concluso il comandante della Guardia di Finanza nissena – non rallenterà in alcun modo il dispiegamento delle risorse ma sarà sempre diretta, d’intesa con il Comune, ad assicurare la corretta destinazione e un più trasparente impiego delle risorse stesse”.