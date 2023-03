Intimidazione al direttore del Parco Archeologico di Siracusa, Scarpinato: “Piena solidarietà”

L'assessore del Governo Schifani sull'intimidazione del direttore del Parco archeologico di Siracusa: "Piena vicinanza".

Il direttore del Parco archeologico di Siracusa, Antonello Mamo, è stato vittima di un atto intimidatorio nelle scorse ore.

Le gomme della sua auto sono state infatti tagliate da mano ignota, mentre la vettura si trovava parcheggiata a poca distanza dalla sua abitazione. Lo stesso Mamo ha poi denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Scarpinato: “Direttore non si farà intimidire”

“Piena solidarietà e vicinanza al direttore del Parco archeologico di Siracusa, Antonello Mamo, per il vile atto intimidatorio ricevuto” è stata espressa dall’assessore per i Beni culturali e l’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, dopo aver appreso la notizia delle intimidazioni nei confronti del direttore.

“Fiducioso nell’operato di inquirenti e forze dell’ordine per far luce sull’accaduto, sono certo che il direttore proseguirà nel suo mandato con ancora più fermezza e caparbietà, nel rispetto della legalità e per la tutela del nostro patrimonio archeologico”, ha aggiunto Scarpinato.