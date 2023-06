Fa inversione a U e lo colpisce in pieno: furgoncino causa morte motociclista

Al vaglio dei carabinieri l'esatta dinamica dell'incidente.

Una manovra azzardata, volta, sembra, a sorpassare la colonna di vetture incolonnate, e un’altra, questa certa, altrettanto pericolosa, ovvero l’inversione a U di un furgoncino, e l’impatto è stato inevitabile quanto letale. In seguito a un incidente in moto, avvenuto a Caponago (Monza Brianza), all’ospedale San Gerardo di Monza muore un centauro 65enne. In sella alla sua Suzuki GSX 1000 si è scontrato con un Fiat Doblò.

Ferite troppo gravi

Sul posto, i soccorsi del 118 con i mezzi di emergenza in codice rosso , insieme ai carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno effettuato i rilievi, non hanno potuto fare nulla per strappare alla morte il motociclista. Troppo gravi le lesioni riportate.