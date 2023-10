Investito da taxi mentre attraversa la strada, Salvatore Raccuglia muore al Civico

Non ce l'ha fatta Salvatore Raccuglia, 75enne rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un Taxi un mese fa a Palermo.

È morto in ospedale Salvatore Raccuglia, 75 anni, l’uomo che si trovava ricoverato all’ospedale Civico di Palermo dopo essere stato travolto da un taxi mentre stava attraversando la strada in via Re Ruggero a Palermo, lo scorso 4 settembre.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo la ricostruzione dei fatti, a investire l’uomo sarebbe stata una Opel Vivaro condotta da un uomo di 43 anni. A seguito del sinistro, la vittima sarebbe caduta a terra battendo la testa.

A causa delle sue condizioni di salute, è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 i quali hanno provveduto a trasportare il ferito al Pronto Soccorso del Civico.

Il decesso dell’uomo

L’uomo ha lottato per giorno tra la vita e la morte, ma si è arreso nelle scorse ore a seguito del peggioramento del suo quadro clinico.

L’uomo autore del sinistro potrebbe adesso finire nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. Sono in corso le indagini da parte della sezione Infortunistica della Polizia Stradale.