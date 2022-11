Iran: condannate a morte 4 persone per collaborazionismo con Israele

La Repubblica islamica da tempo accusa l'arcinemico Israele, Paese che non ha mai riconosciuto, di condurre operazioni segrete sul suo territorio

Quattro persone sono state condannate a morte in Iran per presunta collaborazione con i servizi di intelligence israeliani e per aver compiuto dei rapimenti. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Mehr.

La Repubblica islamica da tempo accusa l’arcinemico Israele, Paese che non ha mai riconosciuto, di condurre operazioni segrete sul suo territorio. Teheran ha recentemente accusato i servizi segreti israeliani e occidentali di aver pianificato una guerra civile nel Paese, da mesi teatro di proteste antigovernative.