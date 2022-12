Iran, intelligence: “Arrestate spie del Mossad, progettavano attentati”

Arrestati dalle forze di sicurezza della Repubblica islamica: volevano fare attacchi terroristici

Diverse “spie del Mossad” che progettavano di eseguire “attacchi terroristici” in Iran sono state arrestate dalle forze di sicurezza della Repubblica islamica. Lo ha annunciato il ministero dell’Intelligence di Teheran, precisando in una nota che “quattro squadre operative del Mossad sono state identificate e tutti i loro membri arrestati”.

Il ministero dell’intelligence, che non ha precisato la nazionalità né il numero degli arrestati, ha accusato Israele di voler eseguire “attentati” in Iran “traendo vantaggio dai disordini”, ma “tutti i terroristi sono stati arrestati prima di entrare in azione”.