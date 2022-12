Iran, le autorità di Teheran: “Impiccheremo presto i condannati per proteste”

Il capo della magistratura di Teheran, Gholahosssein Ejei, ha annunciato che i condannati per le proteste in Iran “verranno impiccati presto”.

Secondo l’agenzia di stampa della Repubblica islamica Irna, le autorità iraniane si riferiscono alle persone arrestate durante le proteste postume alla morte di Mahsa Amini, la giovane ragazza uccisa perchè non indossava in modo corretto il velo.

Le persone in questione verranno giustiziate a morte per “guerra contro Dio” e “corruzione sulla Terra”, due dei più pesanti capi d’accusa per la legge islamica iraniana.