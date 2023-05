Al Mimit sono stati invitati i rappresentanti dell’azienda, della Regione Siciliana e delle parti sociali

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dato mandato alla Struttura per le crisi d’impresa di convocare per il 23 maggio alle ore 9.00 il tavolo Isab di Priolo.

