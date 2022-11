Ischia, 5 vittime accertate (anche un neonato) e continuano i soccorsi – FOTO e VIDEO

Sale, purtroppo, il numero delle vittime. Continuano le ricerche dei dispersi: le foto, i video e gli ultimi aggiornamenti sulla tragica frana a Ischia.

Continuano le operazioni di soccorso e le ricerche dei dispersi dopo la frana provocata dal maltempo a Ischia. Le autorità nazionali hanno già dichiarato lo stato d’emergenza per l’isola e da tutto il Paese arrivano manifestazioni di vicinanza per la tragedia che ha colpito la comunità, tra le quali il messaggio di oggi di papa Francesco.

Nel frattempo, purtroppo, le vittime accertate salgono a 5. Tra loro, anche una bimba e un neonato. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle operazioni di soccorso.

Ischia, soccorsi in azione dopo la frana: le vittime

Al momento, sono 5 le vittime accertate della tragedia. La prima a essere ritrovata è stata Eleonora Sirabella: la donna aveva chiesto aiuto al padre, che purtroppo non è riuscito ad arrivare in tempo a causa del fango in strada.

La seconda vittima è una bambina di circa 6 anni, la terza un ragazzo di 15-16 anni (forse il fratello della piccola). La quarta, invece, è un ragazzo minorenne; l’ultimo corpo ritrovato, invece, sarebbe di un neonato.

Continua la ricerca degli altri dispersi. Non ci sono solo brutte notizie: i soccorritori, in azione dal momento della tragedia senza alcuna sosta, hanno salvato una famiglia di tre persone – di cui due donne anziane – intrappolata da ieri mattina a Celario.

Sull’isola operano, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia di Stato, anche gli operatori di un’unità cinofila del Soccorso Alpino proveniente dalla Basilicata e specializzata nella ricerca in ambiente impervio.

Papa: “Vicino alla popolazione dell’isola”

La tragica frana a Ischia ha sconvolto l’Italia intera. Il Governo ha stanziato fin da subito 2 milioni di euro per la popolazione colpita dall’alluvione e dichiarato lo stato d’emergenza. La premier Giorgia Meloni ha promesso il massimo impegno per aiutare Ischia e ha ringraziato i soccorritori, attivi giorno e notte nonostante le condizioni meteo avverse.

“Sono vicino alla popolazione dell’isola di Ischia, colpita dall’alluvione. Prego per le vittime, per quanti soffrono e per tutti coloro che sono intervenuti per portare soccorso”. Questo è il messaggio di cordoglio di papa Francesco, pronunciato da piazza San Pietro al termine dell’Angelus.