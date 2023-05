Aumento Istat ai deputati Ars, “Nulla è cambiato”: La Vardera lascia la seduta all’Ars

Un gesto di protesta del rappresentante di "Sud Chiama Nord" dopo mesi di attesa sul ddl che cancella l'aumento.

“Basta attese! Se non viene calendarizzato il ddl che cancella l’aumento Istat, non prenderemo più parte ai lavori d’Aula”: lo ha dichiarato Ismaele La Vardera di “Sud chiama nord”, che ha abbandonato per protesta la seduta d’aula odierna all’Ars.

In più, il politico ha anche pubblicato un video sui social affrontando il tema: “Ve lo ricordate il famoso aumento Istat ai noi deputati? Dopo tanto clamore, nulla è cambiato e ogni mese lo prendiamo come se nulla fosse“.

Aumento Istat e la protesta di La Vardera

Il presidente di “Sud Chiama Nord” ha confermato quello che nei giorni scorsi il leader del movimento Cateno De Luca ha detto alla stampa. Infatti, il disegno di legge che abolisce l’aumento Istat per i deputati regionali, a firma dei gruppi “Sicilia vera” e “Sud chiama nord”, è stato presentato lo scorso 9 febbraio ma non risulterebbe ancora calendarizzato.

“Siamo stanchi di aspettare – ha detto Ismaele La Vardera, durante la seduta d’aula – per protesta io ed i miei colleghi non ci presenteremo più ai lavori finché non verrà calendarizzato il nostro disegno di legge. Questo atteggiamento non è rispettoso nei confronti di tutti quei siciliani che ci hanno votato e soprattutto verso tutti quei cittadini che con il solo importo del nostro aumento Istat ci vivono per un mese. Abbiamo anche sollecitato la discussione del nostro disegno e credo che il vicepresidente Di Paola poteva evitare il suo commento sulle amministrative. Vorrei ricordare che il nostro ddl è stato presentato ben tre mesi fa, quando ancora delle elezioni non c’era traccia”.