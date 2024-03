A Isola Catania una coalizione per l’arte e la cultura

Al via il progetto per fermare lo spopolamento e in particolare l’abbandono dell’Isola da parte dei giovani. Il ceo Antonio Perdichizzi: “Vogliamo dare soluzioni al territorio creando una visione sistemica”

CATANIA – Nasce la coalizione Arte, Cultura e Creatività organizzata all’interno di Isola Catania. Del gruppo fanno parte i principali operatori artistico-culturali della provincia di Catania ma anche fondazioni di respiro internazionale e per la prima volta l’ente gestore di un sito Unesco, quello delle città tardo barocche della Val di Noto.

“La coalizione fa studio, analisi e ricerca – ha dichiarato Antonio Perdichizzi, ceo di Isola Catania – per dare soluzioni al territorio. Per creare una visione sistemica e una strategia che porta a scelte condivise e concrete”. La coalizione nasce per “impegnarci attivamente e far gemmare insieme progetti dedicati al mondo dell’arte, la cultura e la creatività in Sicilia”.

Obiettivo lo stop allo spopolamento della Sicilia

Anche questo progetto – lanciato durante la dodicesima edizione del festival Make in South – ha per obiettivo lo stop allo spopolamento della Sicilia. Lavorerà contro l’abbandono del territorio soprattutto da parte dei giovani. “La carenza di opportunità economiche e lavorative sta causando lo spopolamento del Sud Italia – ha evidenziato Perdichizzi – costringendo i giovani con più possibilità a emigrare, condannando gli altri alla vulnerabilità”.

Leggendo alcune statistiche del rapporto Io sono Cultura di Unioncamere e Symbola è stato evidenziato lo scarso feeling catanese con cultura e arte. Catania è infatti la 50° città per offerta culturale in Italia, è al 76° posto per patrimonio museale e al 91° posto nell’indice di lettura.

Insieme ai partner Scenario pubblico, Farm Cultural Park e Fondazione Oelle, Isola Catania ha lanciato la Coalizione di Arte, Cultura e Creatività per provare a fare rete a favore di una “Sicilia possibile, contemporanea e che non abbia niente a che invidiare agli altri territori” ha concluso il ceo di Isola Catania. “All’interno della coalizione vogliamo attrarre realtà nazionali e internazionali – ha spiegato Claudia Cosentino tra le responsabili del progetto e presentatrice della Coalizione nel giorno del lancio ufficiale – come Fondazione Moleskine e Fondazione Opes Onlus che ne fanno già parte. Quel che a noi interessa è che cultura, arte e creatività portano impatto sul territorio. Oggi abbiamo lanciato l’iniziativa, ci sarà un nuovo incontro a giungo e a settembre. Contiamo di coinvolgere anche il Comune di Catania”.

L’ingresso nella coalizione Arte, Cultura e Creatività dell’ente gestore città tardo barocche della Val di Noto creerà in una sinergia inedita per l’organizzazione internazionale in Sicilia. “Il nostro ente gestore – ha spiegato il direttore Paolo Patanè – ha una storia complessa. Dopo la nomina Unesco del 2002, la costituzione formale nel 2021 e l’inizio di una fase operativa nel 2022, possiamo definire l’adesione alla Coalizione la prima iniziativa sposata a pieno titolo. Una scelta che è un’assoluta novità per il sistema Unesco, che è spesso ‘elitario’, quella dell’adesione ad un laboratorio di pensiero”.

Altri quattro laboratori di aggregazione lanciati da Isola Catania

La coalizione cultura si affianca da oggi agli altri quattro laboratori di aggregazione lanciati da Isola Catania, attraverso Make in South, dedicati a scuola, lavoro e impresa. In Sicilia il tasso di dispersione scolastica supera il 21 per cento e il 52,4 per cento degli abitanti è diplomato rispetto al 78,6 per cento della Comunità Europea.

Oltre il 30 per cento dei siciliani tra i 15 e i 29 anni è un Neet e solo il 42 per cento delle persone ha un lavoro. Catania in particolare è oggi al 79° posto per iscrizioni di imprese alla Camera di Commercio ed è al 99° posto per fallimenti. Queste le statistiche si cui si fonda l’attività delle quattro coalizioni di Isola Catania, con l’obiettivo di invertirne i trends.