Isola dei Famosi 2023, l’ex Suor Cristina sbarca in Honduras

L'Isola dei Famosi 2023 partirà il prossimo 3 aprile: tra i concorrenti che sbarcheranno in Honduras ci sarà anche Cristina Scuccia

Cristina Scuccia, dopo aver svestito i panni di “Suor Cristina”, farà parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

La 32enne cantante di Vittoria, che a novembre in un’intervista choc a “Verissimo” ospite di Silvia Toffanin aveva annunciato il suo drastico cambiamento di vita, partirà per l‘Honduras e sarà tra i concorrenti del noto reality show secondo quanto anticipato dal portale Tv Blog.

Cristina Scuccia, che negli ultimi anni ha raccontato di aver lavorato come cameriera in Spagna, si lancia così in una nuova avventura televisiva dopo il trionfo a The Voice of Italy nel 2014.

Isola dei Famosi 2023: concorrenti e data d’inizio

Lo show condotto da Ilary Blasi dovrebbe tornare in onda in prima serata dal prossimo 3 aprile su Canale 5 una volta terminato il lunghissimo Grande Fratello di Alfonso Signorini.

Tra i concorrenti, secondo quanto trapelato dalle prime anticipazioni, accanto all’ex Suor Cristina, potrebbero figurare personalità del calibro di Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Pamela Camessa, Luca Di Carlo, Marco Predolin e Corinne Clery.

Per quanto riguarda invece gli opinionisti che affiancheranno la conduttrice romana, confermatissima Vladimir Luxuria dopo la scorsa stagione, insieme ad una new entry, ovvero Enrico Papi.