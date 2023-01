Isole minori, Aricò: “Sconti sui trasporti a chi svolge servizi di pubblica utilità”

Sconti riservati a: operatori della polizia penitenziaria, delle forze dell’ordine, della sanità e della scuola

«Nella prossima Finanziaria regionale saranno previste ulteriori risorse per garantire tariffe dei trasporti marittimi equiparate a quelle dei residenti a favore di chi svolge servizi di pubblica utilità nelle isole minori della Sicilia. Operatori della polizia penitenziaria, delle forze dell’ordine, della sanità e della scuola sono tutti soggetti con contratti di lavoro che rientrano in questa categoria». Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò.

«Domani in assessorato – aggiunge Aricò – incontreremo i vertici delle società concessionarie dei servizi di trasporto marittimo per fare il punto sulla situazione, verificare le rotte attive, discutere di eventuali aggiustamenti negli orari dei collegamenti e della possibilità di ottenere ulteriori scontistiche dei biglietti per le categorie individuate, anche prima dell’approvazione della legge di stabilità da parte dell’Assemblea regionale siciliana».