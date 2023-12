Ispezione in cantiere sulla Statale 338, niente sicurezza: sanzioni per oltre 37mila euro

Denunciato un imprenditore dell'Agrigentino: ecco cosa hanno scoperto i carabinieri durante una serie di controlli per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

“Guai” per un giovane imprenditore di Ribera, in provincia di Agrigento, denunciato per un ponteggio non a norma e diverse violazioni alle normative per la sicurezza sul lavoro emerse durante un’ispezione dei carabinieri nel cantiere sotto la sua responsabilità.

Oltre alla denuncia, il 30enne dovrà pagare anche sanzioni e ammende per un totale di oltre 37mila euro.

Niente sicurezza in cantiere, ispezione a Ribera

Durante dei controlli per verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno effettuato una verifica in un cantiere situato lungo la Strada Statale 338 “Di Ribera”.

Secondo quanto emerso nel corso dell’ispezione, l’imprenditore 30enne responsabile del cantiere non avrebbe predisposto la squadra emergenze, in più non avrebbe installato né estintori né parapetti e avrebbe utilizzato un ponteggio non a norma. Inoltre, sembra che i lavoratori in cantiere non fossero sottoposti a sorveglianza sanitaria come previsto dalla legge.

Provvedimenti

Tutte le violazioni riscontrate durante il controllo sono costate all’imprenditore una denuncia alla Procura della Repubblica di Sciacca e sanzioni per un totale di oltre 37mila euro. Continua l’attività delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza sul lavoro ed evitare infortuni e tragedie, soprattutto nel settore edile, particolarmente esposto al fenomeno delle morti bianche.

