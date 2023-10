Sicurezza sul lavoro, Calderone: “800 nuovi ispettori in campo”

Il ministro del Lavoro sottolinea l'importanza della formazione e di rafforzare i controlli: "Rete sia sempre più efficace"

Nell’impegno per la sicurezza sul lavoro “siamo tutti responsabili: governo, istituzioni, rappresentanti delle parti sociali, le associazioni”. Lo sottolinea il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone all’evento dell’Anmil per la 73ma Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro sottolineando l’importanza della formazione e di rafforzare i controlli.

Il ministro: “Rete di controlli che sia sempre più efficace”

A questo scopo l’Ispettorato nazionale per la sicurezza sul lavoro ha assunto “800 nuovi ispettori”, ha detto la ministra, sottolineando l’importanza della “mappatura del rischio” per prevenire gli incidenti anche “con una rete di controlli che sia sempre più efficace”.