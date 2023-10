Israele utilizza munizioni al fosforo su Gaza: la denuncia

"L'uso di fosforo bianco in zone densamente popolate a Gaza viola i principi della legge umanitaria internazionale" denuncia Human Rights Watch

Israele smentisce le accuse di usare proiettili al fosforo bianco a Gaza, come ha denunciato Human Rights Watch. “Le accuse fatte all’esercito israeliano riguardo all’uso del fosforo bianco a Gaza sono inequivocabilmente false”, hanno dichiarato le forze armate israeliane, affermando di non “usare questo tipo di munizioni”.

Guerra Israele, le prove delle munizioni al fosforo

L’organizzazione umanitaria ha affermato di aver “verificato video girati in Libano e Gaza il 10 e l’11 ottobre che mostrano multiple esplosioni di munizioni di artiglieria al fosforo sul porto di Gaza City e in due aree rurali sul confine con il Libano”. “L’uso di fosforo bianco in zone densamente popolate a Gaza viola i principi della legge umanitaria internazionale di adottare tutte le possibili precauzioni per evitare vittime civili”, conclude Hrw.

Il Washington Post ha confermato l’autenticità del video. Il fosforo contenuto nei proiettili prende fuoco quando entra in contatto con l’ossigeno atmosferico, creando un calore che può arrivare a 815 gradi. L’uso di questi proiettili contro obiettivi militari è controverso ma non proibito. Mentre la convenzione sulle armi del 1980 vieta l’uso di proiettili incendiari contro i civili.

Foto: fermo immagine da video su X – @Linfo24_7