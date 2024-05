Istanbul, paura in pista di atterraggio: la fusoliera dell’aereo striscia a terra per diversi metri

Come annunciato dalla Turchia, nessuna delle persone a bordo avrebbe riportato delle ferite

Nelle scorse ore, è stato registrato un incidente all’aeroporto di Istanbul, in Turchia. Come dimostrato da un video diventato virale in queste ore, la fusoliera di un aereo – un Boeing 767 di Fedex Airlines – ha toccato terra a causa di un malfunzionamento. Per questo motivo, la parte anteriore dell’aeromobile ha strisciato lungo la pista d’atterraggio per diversi metri.

Istanbul, fusoliera di un aereo tocca terra: la ricostruzione

Secondo quanto emerso a seguito delle indagini della stampa turca Anadolu, l’equipaggio del Boeing 767 di Fedex avrebbe avvisato la torre di controllo di un problema al carrello prima della fase di atterraggio. Tramite questo, la pista 16R sarebbe stata chiusa ad altri voli. A questo punto, è stato permesso al Boeing 767 di Fedex una manovra di atterraggio di emergenza quanto più in sicurezza possibile. Come annunciato dalla Turchia, nessuna delle persone a bordo avrebbe riportato delle ferite.