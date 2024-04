Italia, ecco dove non si potrà più fumare all’aperto: la normativa

In un'altra città introdotto il divieto di fumare all'aperto a meno di una certa distanza da altre persone, salvo esplicito consenso

Anche Torino segue l’esempio di altre città, italiane ed europee: il capoluogo piemontese, infatti, ha deciso di introdurre il divieto di fumare all’aperto a meno di una certa distanza da altre persone, salvo esplicito consenso. È quanto stabilisce una delibera di modifica del Regolamento, approvata dal Consiglio comunale. All’aperto, dunque, si potrà continuare a fumare, ma allontanandosi almeno a 5 metri dalle altre persone.

Cosa dice il nuovo regolamento sulle sigarette all’aperto

La lettera “v” aggiunta all’articolo 7 del Regolamento di polizia urbana vieta di “fumare in ogni caso in presenza di bambini o di donne in gravidanza e in ogni luogo all’aperto a una distanza inferiore a cinque metri da altre persone, senza il loro esplicito consenso”. Inoltre, estende il provvedimento a “sigarette, sigari, pipe, tabacco riscaldato, ogni prodotto a combustione e le sigarette elettroniche”, che fino a oggi erano considerate una scorciatoia per poter fumare liberamente anche nei posti al chiuso, senza timore di essere guardati male dai non fumatori.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI