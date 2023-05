Lutto in Sicilia, morta la nota influencer Italia Puglisi: aveva 43 anni

La donna, popolare su Instagram per i suoi tutorial e i suoi consigli per la casa, lascia marito e 3 figli.

Lutto nella città di Messina e in tutta la comunità siciliana per la morte improvvisa della nota influencer Italia Puglisi.

Aveva 43 anni e lascia 3 figli piccoli, il marito e un gruppo molto ampio di amici. Su Instagram aveva costruito un pubblico di follower grazie al suo amore per i prodotti per la casa e gli acquisti online, presentati sui social con il suo sorriso dolce. In pochi anni era diventata molto popolare e poco tempo fa aveva annunciato la realizzazione del suo sogno: una casa nuova per la sua famiglia.

Morta l’influencer Italia Puglisi, lutto a Messina

I funerali sono stati celebrati questa mattina alle 11.30 nella Chiesa di San Giuliano di Messina. Sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio per la donna. Uno di questi è di un’amica, come lei appassionata di social e su Instagram come @lavitadiunamamma_, che scrive: “Mai avrei pensato fra i tanti post alla quale con tanta cura ci dedichiamo, compresa tu che fra Reel e quant’altro ti divertivi immensamente, di fare un post per annunciare che non ci sei più. Perché eri tanto amata ed è giusto che chi da anni ha scelto di farti entrare nelle sue giornate sappia che adesso sei in un posto migliore. Ciao Amica mia, fai buon viaggio”.

Fonte foto: Instagram