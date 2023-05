Italo Fiorin: “Promuovere una collaborazione tra scuola e territorio”

Gli obiettivi proposti dal progetto S.I.DE.R.A. nelle parole del professore Italo Fiorin

Il progetto S.I.DE.R.A., un percorso ambizioso e dall’alto valore sociale, vede – lo abbiamo detto – la partecipazione dell’Università Lumsa e dell’organizzazione Scholas Occurrentes. A raccontare, nel dettaglio, l’attività è il professore Italo Fiorin, presidente della Scuola di Alta Formazione EIS (Educare all’Incontro e alla Solidarietà). “Il progetto si rivolge alla realtà scolastica ed educativa di Gela. La collaborazione con Eniscuola, che dura ormai da qualche anno, è iniziata nella fase della pandemia e riguarda soprattutto il Service- Learning. In questo caso, con S.I.DE.R.A., si interviene in un territorio che ha diverse criticità, cercando di fornire un sostegno concreto agli studenti ma anche alla comunità cittadina”. Un’intensa attività – afferma Fiorin – che si estrinseca anche attraverso una proficua collaborazione con Scholas Occurrentes (di cui si parlerà più avanti nel dettaglio). Alla base di tutto l’analisi del contesto, sulla base della quale – spiega il presidente dell’EIS – “si delinea una possibile strategia di intervento”.

A tal proposito, nella fase inziale, ha avuto luogo “l’attività di formazione sul Service-Learning rivolta ai docenti delle varie scuole di Gela”. Allo stesso tempo si sono susseguiti “contatti molto proficui con realtà associative che operano su base volontaria sul territorio gelese. Mi riferisco, ad esempio a Croce Rossa e Pro loco”.

“L’idea – prosegue Fiorin – è quella di collegare le azioni della scuola con la comunità, con i soggetti vivi e sensibili della stessa. Finora, l’avvio di formazione ha già prodotto risposte molto confortanti perché i docenti hanno iniziato ad ipotizzare possibili interventi con i ragazzi”.

Il presidente della Scuola di Alta Formazione EIS, poi, approfondisce ulteriormente l’origine e l’evoluzione del progetto in questione: “Tutto ha avuto inizio nel periodo della pandemia quando sono stati istituiti vari cicli di formazione nazionale rivolti ad insegnanti e dirigenti scolastici sul Service- Learning. Questo è stato il primo contatto con le realtà locali che ha prodotto risultati incoraggianti”.

Sulla base di questi risultati Eniscuola ha inteso, perciò, proporre ulteriori interventi relativi al Service-Learning, che hanno coinvolto una platea di docenti sempre più ampia. “Come consolidamento di questa alleanza con Eniscuola – aggiunge Fiorin – è in corso da due anni un progetto a Porto Torres”. Progetto che, per spirito e obiettivi, può essere accumunato a S.I.DE.R.A. L’azione congiunta Eniscuola – Lumsa ha infatti permesso di elaborare un modello di intervento sul territorio, che ha funzionato in Sardegna e che può dunque essere riproposto – tenendo conto di specificità e differenze – anche a Gela.

“Il principio di base – spiega in conclusione Fiorin – è quello di una collaborazione tra scuola e territorio che ha visto, da un lato, gli istituti impegnati nel Service- Learning e gli studenti protagonisti dei progetti di cittadinanza attiva elaborati con Scholas Occurrentes, e dall’altro un’azione volta ad incoraggiare ed accompagnare le attività a sfondo sociale dell’associazionismo locale”. Sinergie vincenti che a Porto Torres come a Gela possono costituire un’occasione di sviluppo, crescita e riscatto.