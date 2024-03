Addio a Joe Barone: il dg Fiorentina è morto all’età di 57 anni

Nella giornata di domenica, l'uomo aveva accusato un malore prima della gara contro l'Atalanta

Dopo diverse ore trascorse in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, Joe Barone non ce l’ha fatta. Come comunicato dalla famiglia, infatti, il direttore generale della Fiorentina è morto nella notte a causa del malore subito la scorsa domenica a Cavenago di Brianza.

Il comunicato della Fiorentina

“Con un dolore profondo e immensa tristezza si legge – la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano. Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto”.

La ricostruzione di quanto accaduto nelle scorse ore

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, originario di Pozzallo, era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. L’uomo, aveva accusato un malore intorno alle 15 di domenica 17 marzo, mentre era in albergo a Cavenago di Brianza, poche ore prima del match della Fiorentina con l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo. Il club toscano aveva chiesto immediatamente di poter non giocare la partita, che è stata rinviata a data da destinarsi, come apparso sui maxischermi dello stadio attorno alle 17, un’ora prima del fischio d’inizio.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Joe Barone: il malore, i soccorsi e la richiesta del rinvio

Nella tarda mattinata di domenica 17 marzo, Joe Barone ha avuto un arresto cardiaco e lo ha soccorso dallo staff della Fiorentina, in particolare il medico sociale, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. La Fiorentina si trovava in ritiro al Devero Hotel, in attesa del trasferimento a Bergamo per la partita. Le condizioni di Joe Barone sono parse subito molto serie. Dopo il codice rosso e il trasferimento al San Raffaele di Milano, nella giornata di martedì 19 marzo l’annuncio della morte dell’imprenditore italo-statunitense.