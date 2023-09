Strage di Brandizzo, il 30 settembre i funerali del messinese Kevin Laganà

Si terranno sabato prossimo i funerali di Kevin Laganà, il 22enne di Messina morto nel tremendo incidente ferroviario di Brandizzo.

Si svolgeranno sabato 30 settembre nel Duomo di Vercelli i funerali di Kevin Laganà, il 22enne di origini messinesi morto nel tremendo incidente ferroviario avvenuto lungo la linea ferroviaria Torino-Milano a Brandizzo, lo scorso 31 agosto.

Strage Brandizzo, Kevin Laganà la vittima più giovane

Il ragazzo è il più giovane degli operai morti nella strage che ha visto, nel complesso, il decesso di cinque operai che lavoravano per la ditta esterna al gruppo Ferrovie dello Stato, la Sigifer di Borgo Vercelli. Kevin Laganà si era trasferito in Piemonte dopo aver completato le scuole superiori.

Da fissare l’ultimo saluto di Lombardo

Nell’incidente ferroviario ha perso la vita anche il marsalese Giuseppe Saverio Lombardo, operaio che si era trasferito a Vercelli nel 2001 per lavorare proprio come operaio per la ditta. Per l’uomo non sarebbe stata ancora fissata la data per i funerali, così come un altro operaio, il 34enne Michael Zanera.

Il 28 e il 29 settembre verrà invece dato l’ultimo saluto ad altri due operai morti nella strage di Brandizzo. Si tratta di Giuseppe Aversa, 49 anni, i cui funerali saranno celebrati nel Duomo di Chivasso, e di Giuseppe Sorvillo, 49 anni, che verrà salutato da parenti e amici nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Brandizzo.