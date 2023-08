“La Cattura”, il libro che svela i retroscena e i segreti dell’arresto di Messina Denaro

"La cattura – i misteri di Matteo Messina Denaro e la mafia che cambia" è la storia di un'indagine complessa e una riflessione su una Cosa nostra ancora in evoluzione.

I segreti e i retroscena dell’arresto di Matteo Messina Denaro protagonisti del nuovo libro “La Cattura” del giornalista Salvo Palazzolo e il Procuratore Capo di Palermo Maurizio De Lucia.

Il titolo completo è: “La cattura – i misteri di Matteo Messina Denaro e la mafia che cambia” ed è edito da Feltrinelli.

“La Cattura”, il libro su Matteo Messina Denaro

“L’indagine che ha portato all’arresto di Matteo Messina Denaro è stata parecchio movimentata sino alla fine, nulla era scontato, abbiamo anche rischiato di fallire – racconta il procuratore Maurizio de Lucia – le prime ricerche nel registro dei tumori, per provare a interpretare il pizzino ritrovato a casa della sorella del latitante, non avevano infatti portato proprio a nulla. E sembrava non ci fossero altre strade”.

“La cattura” è un racconto intenso, che rievoca i tanti passaggi ancora inediti di un’indagine complessa condotta dai carabinieri del Ros. La svolta è avvenuta nel dicembre scorso, con il ritrovamento del pizzino a casa di Rosalia Messina Denaro. “Era nascosto nel piede di una sedia – ricorda il procuratore – lì dove i nostri investigatori volevano piazzare una microspia. Invece, hanno trovato il diario clinico del latitante. Ma c’è voluta la banca dati del ministero della Salute per scoprire dove si curava il capomafia che si spacciava per un anonimo geometra di Campobello”.

Una riflessione sulla mafia di oggi

L’ultimo padrino delle stragi è finito in carcere, ma la lotta contro Cosa nostra non è finita. “Ma la lotta alla mafia non può fermarsi, istituzioni e società civile devono continuare a impegnarsi”, dice ancora de Lucia.

“Ecco il perché di questo racconto. Per non dimenticare che Messina Denaro conserva tanti segreti, legati al passaggio di Cosa nostra dalla stagione delle bombe a quella degli affari, un dato che non possiamo sottovalutare, considerato il momento assai delicato che viviamo, per l’arrivo dei fondi del Pnrr, un’occasione unica di sviluppo che va difesa dai rischi di infiltrazione criminale”.

Ora, Matteo Messina Denaro è rinchiuso nel carcere dell’Aquila e ha un tumore al quarto stadio. Eppure lo ha detto chiaramente: “Con voi parlo, ma non collaborerò mai“. I segreti di Cosa nostra sembrano destinati a rimanere tali.

Il libro “La cattura” scritto da Maurizio de Lucia e Salvo Palazzolo intreccia l’attualità con la storia di Messina Denaro. E diventa una riflessione sulla mafia di oggi. “Messina Denaro ha continuato a ritenere strategica per la sua leadership l’infiltrazione nel mondo degli appalti – scrive nel libro il procuratore di Palermo – Anche perché il contatto con gli imprenditori è il percorso che porta a dialogare con la politica. Storia antica, che conviene tenere ben presente per provare a scoprire i segreti di quello che era diventato il più imprenditore dei mafiosi”.