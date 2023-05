La cena “particolare” di bomber Haaland: cuore e fegato nel piatto del norvegese

Il centravanti del Manchester City non finisce di stupire anche fuori dal campo: la sua alimentazione ha scatenato numerose polemiche

Erling Haaland, bomber implacabile del Manchester City, sembrerebbe avere dei gusti abbastanza particolari a tavola.

L’attaccante norvegese, infatti, ha pubblicato un post su Instagram mentre seduto a cena consumava cuore e fegato di mucca.

Un pasto parecchio strano, che ha suscitato un’ondata di critiche sui social.

I gusti di Haaland a tavola: pioggia di polemiche

“E’ incredibilmente buono”, il commento alla foto del norvegese che domani proverà a trascinare il City nella semifinale di ritorno di Champions contro il Real Madrid.

Secondo quanto riportato da diversi quotidiani esteri, il numero 9 dei Citizens “mangerebbe come un orso” consumando sei pasti al giorno. Il tutto per arrivare a 6.000 calorie al giorno, che ritiene la quantità necessaria per chi pratica il calcio professionistico avendo un fisico come il suo.

“Voi magari non mangiate queste cose – ha commentato il diretto interessato -, però io mi preoccupo del mio corpo. La gente dice che la carne fa male, ma quale? La carne che compri da McDonald’s? O quella della mucca locale che mangia l’erba di qui? Io mangio il cuore e il fegato…”.

Le critiche dei suoi 29,4 milioni di followers, tuttavia, non sono tardate ad arrivare: “”Ripugnanti”, “Orribile”, “Sembrano feci”, i commenti più duri.