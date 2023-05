La fortuna bacia ancora la Sicilia, vinto 1 milione di euro a Gela con MillionDay

Si tratta della diciottesima vincita milionaria del 2023

Giovedì 18 maggio 2023 è una giornata da ricordare per il MillionDay, la lotteria che ogni giorno mette in palio 1 milione di euro in una doppia estrazione alle 13,00 e alle 20,30. A Gela, in provincia di Caltanissetta, è stata infatti registrata una nuova vincita da un milione di euro. Si tratta della prima vincita milionaria del mese di maggio poiché l’ultimo milione era stato centrato ad Ischia lo scorso 28 aprile. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’.

La vincita, da un milione di euro, è stata realizzata grazie alla combinazione fortunata: 8 19 36 40 46. Si tratta della diciottesima vincita milionaria del 2023.

Da quando è nato il concorso, il 7 febbraio del 2018, il MillionDay ha distribuito ben 254 vincite da un milione di euro. Il MillionDay è una lotteria basata sull’estrazione di 5 numeri compresi tra l’1 e il 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina, anche tramite dispositivi mobile, o comunicando al ricevitore i numeri da giocare.