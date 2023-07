La libertà, viva

Viva la libertà, scriveva in un testo Jovanotti, come anche il titolo del film sulla libertà di dire le cose vere in politica di Roberto Andò

Viva la libertà, scriveva in un testo Jovanotti, come anche il titolo del film sulla libertà di dire le cose vere in politica di Roberto Andò. La libertà è un bene che non riconosciamo abbastanza, che non valutiamo a sufficienza, che diamo per scontato. È un bene primario, essenziale, è il respiro della nostra umanità. Senza non ci distinguiamo dai cani, i gatti sono più liberi.

Ci accorgiamo della libertà quando manca, quando scrutiamo l’orizzonte e ci sentiamo isolati, prigionieri, tra quattro mura o quattro cantoni. Quando ne veniamo privati per ragioni politiche, giurisdizionali, socio-economiche. Un povero che deve capire di libertà quando ha la pancia vuota? Soprattutto la povertà culturale ci priva della libertà, degli strumenti, delle chiavi di lettura di una realtà. Le condizioni sociali ci provano di molta libertà, “tu stai al tuo posto!”, cammina, ma con un collare sociale come guinzaglio.

La libertà è come il vento, non si può né contenere né afferrare, non la hai, la vivi. Vivi da uomo libero, oppure da caporale, al servizio di qualche sergente, perché di generali dietro la collina se n’è fatta beffe la morte, crucca ed assassina.

Quanto manca la libertà, fatta di cose semplici, come andare al Pilone di Capo Peloro, la punta est dell’isola e farsi un tuffo nello stretto di Colapesce e Morgana. E poi correre a ovest, al Capo lilibeo dove in fondo al mare trovi i fantasmi di Greci e Fenici che si fanno battaglia. E poi scendere, quasi rotolando, a Sud, a Capo Passero, dove l’isolotto delle correnti ti porta più giù del parallelo africano.

La libertà è movimento, ma il viaggio è nella testa.

Così è se vi pare.