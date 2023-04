” La mafia mi insegue ho bisogno di soldi”, ma era sotto effetto di marijuana: 24enne nei guai

Inevitabile la segnalazione alle forze dell'ordine da parte delle impiegate di un hotel di Ancona

Va per chiedere aiuto in un hotel di Ancona ma finisce per darsi la zappa sui piedi. Capita a un 24enne, che con fare molesto continuava a chiedere incessantemente denaro alle receptionist. Inevitabile la segnalazione alle forze dell’ordine delle stesse impiegate della struttura. All’arrivo della polizia ecco svelato il motivo di tale comportamento. Il giovane, che alla polizia ha confermato quanto detto precedentemente, ovvero di avere perso i documenti, ha altresì svelato di essere inseguito da associazioni mafiose.

La verità che viene a galla

La realtà però era ben altra ed è venuta a galla quando è stato scoperto che l’uomo aveva con sé della marijuana (di cui aveva fatto uso). Dal successivo controllo è stato trovato nel suo trolley un ulteriore quantitativo di marijuana in una busta. La sostanza, comprensiva della piccola quantità consegnata spontaneamente e di quella rinvenuta nello zaino, era del peso lordo complessivo di 26,8 grammi. È così scattata la sanzione per la detenzione della sostanza stupefacente (poi sequestrata) per uso personale.