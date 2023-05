“La paura come dono”, la presentazione il 19 maggio a Catania

Il dialogo tra Papa Francesco e lo psicologo in cui la psiche diventa respiro, soffio, creazione di un testo che apre le finestre dell’anima

CATANIA – Salvo Noè presenta nel capoluogo etneo “La paura come dono”, un testo che apre le finestre dell’anima. Il dialogo tra Papa Francesco e lo psicologo in cui la psiche diventa respiro, soffio, creazione di un testo che apre le finestre dell’anima.

L’appuntamento è per il 19 maggio alle ore 17 nel Palazzo della Cultura. Interverranno monsignor Luigi Renna, arcivescovo metropolita di Catania e Rosario Faraci, ordinario di Economia e gestione delle imprese all’Università degli Studi di Catania. Modera Ruggero Sardo.

L’incontro è inserito all’interno del ricco programma strutturato in vista della 57^ Giornata mondiale delle comunicazioni sociali di domenica 21 maggio 2023. Per celebrarla al meglio, da diciotto anni le Paoline e i Paolini promuovono un evento nazionale, il Festival della Comunicazione. In questa XVIII edizione viene ospitato nell’Arcidiocesi di Catania, con diverse iniziative dal 18 aprile al 21 maggio, in luoghi significativi del capoluogo etneo. La finalità è far riflettere sull’attualità del messaggio del Santo Padre: “Parlare col cuore: Veritatem facientes in caritate”.

E proprio nell’ottica dell’amore si configura appieno la presentazione del libro “La paura come dono”: durante il confronto con l’Arcivescovo metropolita di Catania e Faraci, Noè proverà a rispondere a questa e tante domande. Con un linguaggio semplice ma profondo dimostrerà come la paura si possa trasformare in potere, in dono.