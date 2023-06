La Playa di Catania a rischio incendi: ecco l’ordinanza del sindaco Trantino

Pubblicata l'ordinanza con le Misure di prevenzione per il rischio incendi Interfaccia “area Playa di Catania”stagione balneare 2023.

Quello del 2021 e, ancor prima, quello del 2019, hanno lasciato profondi segni in tutta la zona sud della città. In particolare alla playa dov’è andata a fuoco parte del boschetto, nonché uno degli stabilimenti più rappresentativi del litorale sabbioso di Catania. Per questo, come ogni anno, viene emessa un’ordinanza di prevenzione del rischio incendi proprio nell’area playa di Catania. Per rendere sicura la stagione balneare ed evitare che la città etnea possa vedere andare in fumo patrimonio boschivo e non.

Playa e rischio incendi: l’ordinanza

Anche perché, che sia giorno o notte, i tre chilometri di litorale nel corso della stagione estiva sono affollatissimi: da qui la necessità da parte del sindaco di emettere l’ordinanza. Con l’obiettivo, si legge, “di attuare tutte le misure di Protezione Civile finalizzate ad affrontare situazioni di emergenza mediante la realizzazione di un sistema coordinato di azioni ed organismi in grado di cooperare, a livello comunale e con gli enti sovraordinati ed il coinvolgimento delle Associazioni operanti nel settore sul territorio”.

L’incendio del 2019

Dopo l’incendio del luglio 2019, tra l’altro, “il Presidente della Regione ha individuato le principali problematiche e predisposto un primo schema delle attività da introdurre al fine di mitigare i rischi dell’area in oggetto indicando contestualmente gli Enti, le Amministrazioni e le Strutture Operative con specifiche competenze e individuato il DRPC Sicilia coordinatore di un gruppo di lavoro inter-istituzionale costituito al fine di redigere il Piano di Protezione Civile per l’area della Playa di Catania – rischio incendi di interfaccia”.

Incendi: le responsabilità dei sindaci

Una responsabilità dei sindaci e dei sindaci metropolitani che sono definiti, nell’ambito del servizio nazionale di protezione civile, autorità territoriale di protezione civile ed esercitano dunque le loro funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e ordinatorio delle attività da parte delle strutture afferenti alla rispettiva amministrazione. La pianificazione è responsabilità del sindaco, dunque, così come la direzione dei soccorsi.

Cosa prevede l’ordinanza

Da qui l’ordinanza che prevede che “vengano poste in essere misure di prevenzione per il rischio incendi di interfaccia dell’area della Playa, allegate alla presente ordinanza che ne fanno parte integrante”. Si ricorda anche il numeri di emergenza 095-484000.