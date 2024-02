“La prima volta a Catania”, tra il mare e la Muntagna

Un’antologia di racconti sulla città dell’elefante

CATANIA – La deliziosa antologia di racconti a cura di Daniele Di Frangia e Daniele Lo Porto, per Edizioni della sera, è un’affascinante carrellata di immagini, ricordi, e sussulti di sorpresa, suscitati dal primo, magico in contro con la città di etnea.

I racconti, brevi, sono veramente molti per citarli tutti, ma da ciascuno trasuda la dolcezza e la malinconia, del vero primo incontro.

C’è chi da bambino, conosce la grande città è trova tutto quasi incredibile, come un enorme luna park, e c’è chi, da adulto, lascia inconsapevolmente semi nella città martoriata dalla guerra, e che in seguito fioriranno in maniera inaspettata.

Addirittura, nell’ultimo gustosissimo racconto, il grande Parini, visita Catania, e, incipriato, nei suoi pizzi e merletti, incontra il V principe di Biscari. In ciascuno dei racconti la città si rivela, nei suoi colori intensi, esaltati dal riverbero, del sole.

L’Etna, maestosa, con il suo eterno pennacchio, fa da cornice, riempie la scena, suscita sorpresa e grande impressione.

Le pennellate degli autori, riescono a rendere reale l’odore del mare e il tanfo del troppo pesce del mercato, si riesce a intravedere il brulichio della città, i movimenti dei treni che partono e arrivano, sbuffando e fischiando, alla grande stazione della città.

Il mare è il confine al di là del quale c’è il resto di un mondo ancora troppo lontano e sconosciuto. Il mare delimita e protegge la città e la “Muntagna” la abbraccia dalle spalle.

Ogni racconto è un momento di tenera memoria, perduto nel tempo, e ripescato fra i ricordi, che viene reso con grazia, e arguzia. Indimenticabile, imperdibile, per chi ancora non conosce la città; per chi invece ha già vissuto il suo primo incontro, si sente richiamare il pensiero a quel primo intenso momento.