La nota del QdS

L’inchiesta “Concorso per il corpo forestale, la sorpresa: primo in graduatoria il figlio dell’ex dirigente generale” pubblicata da QdS.it, sito web del Quotidiano di Sicilia, in data venerdì 3 novembre 2023, e rilanciata in queste ore da numerose testate giornalistiche nazionali e locali, è stata ripresa anche da “La Repubblica” senza, però, nessun riferimento alla fonte originaria. Scelta ritenuta discutibile sotto il profilo della deontologia professionale.