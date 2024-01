“La Storia”, arriva su Rai 1 la serie tv basata sul libro di Elsa Morante

Dall’8 gennaio 2024 arrivano in tv in prima visione otto episodi che saranno trasmessi in quattro prime serate

Dall’8 gennaio 2024 in prima visione su Rai 1 andrà in onda “La Storia”, serie tv basata sull’omonimo libro di Elsa Morante e composta da otto episodi che saranno trasmessi in quattro prime serate.

“La Storia” dà il via alla nuova stagione di serie tv e fiction targata Rai. È una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, in collaborazione con Thalie Images. Diretta da Francesca Archibugi, la serie vanta soggetto di serie e soggetti di puntata di Giulia Calenda, Ilaria Macchia, Francesco Piccolo e sceneggiatura di Giulia Calenda, Ilaria Macchia, Francesco Piccolo e Francesca Archibugi.

La trama

Vigilia della Seconda guerra mondiale. Roma. Quartiere San Lorenzo. Ida è una maestra elementare di origini calabresi che è rimasta vedova con un figlio adolescente di nome Nino. La donna decide di tenere segrete le sue radici ebraiche per paura della deportazione. Rientrando a casa, un giorno, viene violentata da un soldato tedesco ubriaco. Ida vive giorni di sgomento, vergogna e angoscia fino a quando scopre di essere incinta. Mentre Nino è al campeggio degli Avanguardisti, Ida partorisce in segreto il bambino che somiglia tanto al soldato tedesco già morto in Africa. Una volta tornato a casa, Nino fa la conoscenza del fratellino, lo accetta e se ne innamora. Lo soprannominerà Useppe.

La famiglia, però, viene travolta dagli eventi legati alla guerra. Nino decide di partire per il fronte contro il parere di Ida in quanto fascista convinto. In seguito, nel bombardamento di San Lorenzo del luglio 1943, la casa viene distrutta. In una tale situazione, Ida va a Pietralata. La vita sarà sempre più difficile per lei e per il bambino. Useppe è cresciuto e aspetta il ritorno del fratello che, invece, è spinto alla lotta armata di Resistenza. Finita la guerra, Nino si darà al contrabbando, prima di sigarette e poi in quello delle armi. Sogna una vita migliore per lui, per la madre e per Useppe.

Il cast

A vestire i panni della protagonista Ida Ramundo troveremo Jasmine Trinca, affiancata da un cast d’eccellenza per una serie che celebra la scrittrice a 50 anni dalla pubblicazione del libro. Oltre Trinca, il cast è composto da Francesco Zenga che è Nino, Christian Liberti (da piccolo) e Mattia Basciani (cresciuto) nei panni di Useppe, Valerio Mastandrea che è l’oste Remo, Elio Germano nel ruolo di Eppetondo, Lorenzo Zurzolo che è Carlo Vivaldi, Asia Argento nei panni di Santina, Anna Ferruzzo in Signora dei Segni, Giselda Volodi in Vilma e Romana Maggiora Vergano nel ruolo di Patrizia. In più Vincenzo Antonucci, Anna De Stefano, Rosaria Langellotto e Arcangelo Iannace saranno i Mille e Enzo Casertano, Antonella Attili e Ludovica Francescano saranno la famiglia Marrocco.

Dove e come guardare “La Storia”

La serie andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire dall’8 gennaio 2024 e l’appuntamento si rinnoverà per altre quattro prime serate. È possibile vedere la serie sia in diretta su Rai 1 sia live sulla piattaforma streaming RaiPlay. Inoltre, la serie sarà già disponibile su RaiPlay da sabato 6 gennaio con il primo episodio in anteprima. Il boxset con tutti gli episodi, invece, sarà presente sulla piattaforma al termine della messa in onda su Rai Uno della puntata dall’8 gennaio.

