La Vardera: “Il Governo Schifani continua a prendere tempo con i lavoratori covid, è inaccettabile”

A pochi giorni dalla scadenza dei contratti dei precari assunti durante l'emergenza Covid, ancora il governo Schifani non ha deciso cosa fare

“Dopo la scena muta di ieri da parte dell’assessore Volo, oggi in commissione sanità si è parlato dei contratti dei precari Covid in scadenza il prossimo 28 febbraio. Contratti che non si sa ancora se verranno rinnovati o meno con l’assessore che anche questa volta non ha dato delle risposte – ha detto l’onorevole Ismaele La Vardera – anche oggi l’assessore Giovanna Volo si è presentata impreparata. I lavoratori covid, che tutti noi abbiamo definito ‘eroi’ durante la pandemia non sanno ancora che fine faranno a partire dal 28 febbraio e questo è inaccettabile. Tutti conosco il contributo che hanno dato nei momenti più difficili di questo paese, ma al Governo Schifani sembra non interessino più”.