La vigilia di Ognissanti bambini vestiti… da Santi

Nella Chiesa di Santa Maria di Gesù l’alternativa ad Halloween

CATANIA – Dovrebbe essere un’ovvietà, eppure fa notizia l’iniziativa della parrocchia di “Santa Maria di Gesù” che, alla vigilia di Ognissanti, ha invitato i bambini del Catechismo a vestirsi non con costumi da scheletri e mostri, come vorrebbe la tradizione pagana di Halloween importata dagli Stati Uniti, ma con gli abiti indossati (almeno secondo le immagini sacre giunte fino a noi) dai Santi cristiani. E così ieri, prima nella piazzetta antistante alla Chiesa e successivamente nel chiostro da poco restaurato, hanno sfilato i piccoli credenti nelle vesti di San Giovanni, San Paolo, San Gaetano, San Giuseppe e via elencando.

Un momento per ridare un senso a una festa di cui spesso dimentichiamo il vero significato e che ha fortemente voluto Fra Massimo Corallo, parroco che ha ridato nuova luce alla Chiesa di Santa Maria di Gesù, ormai centro di tante iniziative religiose e culturali. “Anche quest’anno tutti i nostri piccoli il 31 ottobre si sono vestiti da Santi – ha dichiarato Fra Massimo -. Questo non per contrastare un’usanza che viene dall’America, ma per riappropiarci delle nostre radici. La santità è luce e bellezza, mentre la proposta di Halloween ci sembra più di tenebre, di paura, di cose che non servono molto nella vita. Allora abbiamo proposto ai bambini di puntare alla bellezza di essere Santi, a vivere il Paradiso già qui sulla Terra. Credo che sia importante per i nostri piccoli affinché crescano bene con i valori luminosi che ci appartengono”.