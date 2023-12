Ladri in azione in un’abitazione ad Agrigento, rubati gioielli e orologi

Il proprietario dell'abitazione, rientrato a casa dopo alcuni giorni, ha fatto l'amara scoperta e denunciato il furto alla polizia

Furto in un’abitazione del centro di Agrigento. Ignoti malviventi hanno fatto irruzione in una casa di proprietà di un 70enne e hanno portavo via gioielli, oggetti in oro e orologi. Secondo una prima stima, il bottino ammonterebbe a circa 10mila euro.

La denuncia alla polizia

Il proprietario dell’abitazione, rientrato a casa dopo alcuni giorni, ha fatto l’amara scoperta e denunciato il furto alla polizia. Indagini in corso per risalire all’identità degli autori del furto.