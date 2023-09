Ladri in azione a Casteltermini, scassinati distributori di una scuola

Gli apparecchi sono stati scassinati e, secondo una prima stima, il valore del furto sarebbe di circa 120 euro

Ancora un furto in un istituto scolastico di Casteltermini, in provincia di Agrigento. Dopo le incursioni dei giorni scorsi, arriva un altro raid. Ladri in azione al liceo scientifico “Madre Teresa di Calcutta” in viale Kennedy.

L’incursione nella scuola

Secondo una prima ricostruzione i ladri, dopo aver rotto un infisso, si sono introfulati all’interno dell’edificio. I malviventi hanno preso di mira i distributori automatici di bibite e merendine. Gli apparecchi sono stati scassinati e, secondo una prima stima, il valore del furto sarebbe di circa 120 euro. Ad accorgersi dell’incursione il personale scolastico che ha chiamato i carabinieri. Indagini in corso per risalire all’identità dei ladri, anche con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza.