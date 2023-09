Ladri in azione ad Agrigento, svaligiate sei case in poche ore

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Agrigento che hanno raccolto le denunce dei proprietari degli immobili "visitati" dai ladri

Ladri in azione ad Agrigento. Nelle ultime ore sono ben sei gli appartamenti svaligiati da ignoti malviventi che hanno fatto irruzione in alcune abitazioni nelle zone del centro e intorno alla periferia della .città dei Templi.

Oro e gioielli il bottino

I malfattori hanno razziato le abitazioni in vari punti della città come in via Pancamo, a Fontanelle, in via Dante, viale Della Vittoria e via Giovanni XXIII. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Agrigento che hanno raccolto le denunce dei proprietari degli immobili “visitati” dai ladri. Oro, gioielli e altri oggetti di valori il bottino portato via dai topi d’appartamento.