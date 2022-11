Giovane “Lupin” in erba, svariati furti in città: arrestato

Ribattezzato il "Lupin" di Mazara del Vallo (TP), è accusato di diversi furti in giro per la città.

I carabinieri della stazione di Mazara del Vallo (TP) hanno sottoposto a provvedimento restrittivo un pregiudicato mazarese di 33 anni per furto aggravato.

Furto, arrestato il “Lupin” di Mazara del Vallo

L’uomo, nell’anno in corso, ha seminato il panico nelle zone del mazarese. Avrebbe inanellato una serie di furti in abitazione, di auto e rapinato un coetaneo della bici e del cellulare, causandogli delle lesioni per le quali è stato necessario l’intervento dei sanitari.

Solo nel 2022 è stato denunciato dai carabinieri 10 volte in quanto ritenuto presunto responsabile di svariati furti, dopo che a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di materiale denunciato rubato in diverse circostanze.

L’odierno provvedimento scaturisce da una complessa attività di indagine volta alla repressione dell’allarme sociale scaturito da diversi furti ad attività commerciali e in abitazioni che hanno riguardato la zona del mazarese.

Dalla visione delle immagini di videosorveglianza di impianti pubblici e privati e dalle dichiarazioni di testimoni, gli inquirenti hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza sull’indagato per il furto di materiale ferroso da una ditta e quello di una botte in rovere posizionata davanti a un bar della zona.

Il 33enne è stato così sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Mazara del Vallo e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tutti i giorni della settimana.