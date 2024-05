Ladro entra in appartamento, tenta il furto ma si addormenta: preso

Un ladro 19enne era riuscito ad arrampicarsi ed entrare, portando via un bottino da 4 mila euro: poi, però, si è addormentato

Una storia tragicomica arriva dal centro di Roma. Un 19enne è entrato in un appartamento della capitale per mettere a segno un furto e ci è quasi riuscito. Ha riempito infatti uno zaino con oggetti preziosi per un valore di circa 4mila euro, ma poi incredibilmente si è addormentato. A trovare il ladro sono stati gli stessi proprietari della casa – che si trova in via Ludovico Muratori (quartiere Celio) – quando sono rientrati: il 19enne era coricato sul loro letto. Il giovane, di origini tunisine, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato. Lo riporta Il Messaggero.

Il giovane ladro forse sotto effetto dell’alcol

Dopo aver trovato il ladro addormentato nel letto, i proprietari dell’abitazione hanno subito chiamato i carabinieri. Questi ultimi sono intervenuti sul posto e hanno arrestato il 19enne, che, forse sotto effetto dell’alcol, si è consegnato alle autorità senza creare problemi. Lunedì mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e ha imposto al giovane il divieto di dimora nel comune di Roma.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di piazza Dante, secondo cui il malvivente “si è arrampicato tramite un tubo del gas raggiungendo una finestra dell’abitazione che era stata lasciata socchiusa. Una volta dentro, ha riempito uno zaino con alcuni oggetti in oro, ha mangiato e bevuto attingendo dal frigorifero della casa e poi si è addormentato sul letto”.

