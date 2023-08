Lampedusa, 2mila migranti in hotspot: 740 in partenza con le navi

E' corsa contro il tempo per svuotare la struttura dove le presenze dopo gli ultimi arrivi sono tornate a salire

E’ corsa contro il tempo a Lampedusa per svuotare l’hotspot, dove le presenze dopo gli ultimi arrivi sono tornate a salire. Nel centro di contrada Imbriacola, da cui ieri erano stati trasferiti con le navi e con un volo Oim un migliaio di ospiti, restano in 2mila.

Il pianmo di trasferimenti

La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, lavora al piano dei trasferimenti. Stamani in 600 si lasceranno alle spalle la struttura per essere imbarcati sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Stessa sorte stasera per altri 140.