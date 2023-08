Migranti trasferiti a Porto Empedocle, protesta dei commercianti: “Non li vogliamo qui”

Un gruppo di commercianti di Porto Empedocle ha organizzato una protesta contro i migranti che verranno ospitati al Palasport cittadino.

A Porto Empedocle un gruppo di commercianti ha organizzato una protesta contro la decisione della Prefettura di sistemare temporaneamente nel Palazzetto dello Sport i migranti che arrivano da Lampedusa.

Alcuni di loro si sono incatenati. Sono circa 1.100 i migranti che si trovano nell’area di transito creata, per le pre-identificazioni, al porto di Porto Empedocle.

I trasferimenti ordinati dalla Prefettura

La Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 230 persone ma in serata è previsto l’arrivo di altri migranti. Il Palasport, dichiarato inagibile per uso sportivo, è stato individuato dalla Prefettura per dare sistemazione temporanea ai migranti.

La struttura, concessa dal Comune, secondo i programmi entro una settimana verrà liberata, quando la Protezione civile regionale monterà tre tensostrutture all’interno dell’area portuale.