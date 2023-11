Lampedusa, all’hotspot presenti 45 migranti: 14 sono minori non accompagnati

Nella giornata odierna non sono previsti trasferimenti da Lampedusa. Due giorni fa il maxi-sbarco di un peschereccio.

Sono 45 i migranti presenti stamattina all’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa. Tra i presenti figurano anche 14 minori non accompagnati. Per la giornata odierna non sono previsti trasferimenti.

Nelle scorse ore la Prefettura di Agrigento, in sinergia con il Viminale, aveva disposto lo spostamento di 256 migranti che erano giunti recentemente sull’isola siciliana, favorendo così lo svuotamento della struttura di prima accoglienza a Lampedusa.

Il maxi-sbarco di mercoledì

In precedenza, nella giornata di mercoledì 1° novembre, nella più grande delle Pelagie era avvenuto un maxi-sbarco di oltre 400 migranti a bordo di un peschereccio lungo 25 metri.

Nell’occasione si era attivata la macchina dell’accoglienza, con i migranti che erano stati accolti al molo Favarolo e successivamente fatti sbarcare.