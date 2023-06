Lampedusa, 1.300 migranti in hotspot: al via trasferimenti

Altri 200 circa dovrebbero lasciare l'isola stasera, mentre per altri 600 è previsto l'imbarco domani su nave Dattilo

A Lampedusa è corsa contro il tempo. Mentre si susseguono gli sbarchi con oltre 1.100 migranti arrivati in poco più di 24 ore complici le condizioni meteo favorevoli, sono 1.300 circa gli ospiti nell’hotspot di contrada Imbriacola.

La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, lavora senza sosta al piano di trasferimenti: per 230 è stato previsto l’imbarco sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Altri 200 circa dovrebbero lasciare l’isola stasera, mentre per altri 600 è previsto l’imbarco domani su nave Dattilo.