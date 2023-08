Lampedusa, si svuota l’hotspot: al centro d’accoglienza 543 migranti

Intanto è attesa a Ortona (Chieti) la Life Support di Emergency. A bordo della nave umanitaria ci sono 40 naufraghi

Si svuota l’hotspot di Lampedusa. Questa mattina sono 543 i migranti presenti, di cui 225 minori non accompagnati. Per oggi non è previsto alcun trasferimento.

Quaranta migranti attesi a Ortona

Intanto è attesa oggi a Ortona (Chieti) la Life Support di Emergency. A bordo della nave umanitaria ci sono 40 naufraghi soccorsi sabato scorso nel Mediterraneo, in acque internazionali nella zona Sar maltese. L’arrivo nel porto abruzzese nel è previsto alle 14 circa. I migranti, che erano partiti dalla Libia, sono tutti uomini provenienti da Bangladesh, Egitto, Pakistan, Siria e Sudan, Paesi afflitti da conflitti, instabilità economica e politica. Due sono minori non accompagnati.