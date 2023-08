Sessantatre migranti sono partiti nella serata di ieri a bordo della nave Cossyra sempre in direzione Porto Empedocle

Sono 941, questa mattina, i migranti ospiti all’hotspot di Lampedusa. Tra loro ci sono 303 minori non accompagnati.

Il trasferimento a Porto Empedocle

Questa mattina in 250 lasceranno il centro d’accoglienza per raggiungere con la nave Galaxy Porto Empedocle. Ieri sera 63 migranti sono partiti a bordo della nave Cossyra sempre in direzione Porto Empedocle.