Lampedusa: trasferita in elisoccorso ad agrigento donna salvata in mare

È stata trasferita in elisoccorso all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento la migrante che ieri sera è stata ritrovata in mare aperto.

Galleggiava grazie a un giubbotto salvagente. A tirarla fuori dall’acqua e a chiamare la Capitaneria di Lampedusa sono stati dei pescatori tunisini. In forte stato di choc e in grave ipotermia è stata stabilizzata al Poliambulatorio di Lampedusa. Dopo che ha ripreso coscienza è stata spostata ad Agrigento per cure più adatte alla situazione. Sarà anche l’occasione per spiegare come mai si trovava in mezzo al mare da sola e con il giubbotto salvagente.